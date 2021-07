Pjaca via dalla Juventus: ci pensa il Torino

Possibile ennesimo prestito del giocatore croato, che non sembra rientrare nei piani di Allegri: incontro tra l'agente e il Torino.

Marko Pjaca, a meno di sorprese, non resterà alla Juventus. Il giocatore croato, però, potrebbe rimanere a Torino sponda granata. Il club piemonese, infatti, sta pensando di puntare sull'ex Genoa per la prossima annata di Serie A, al via tra un mese esatto.

Nella giornata di martedì è andato in scena un incontro tra il direttore sportivo del Torino, Vagnati, e l'agente di Pjaca, Alessandro Lucci: attualmente sotto contratto con la Juventus fino al 2023, lascerebbe i bianconeri ancora una volta in prestito, con diritto di riscatto.

Pjaca è sbarcato alla Juventus nel 2016 dopo aver impressionato con la Dinamo Zagabria: da lì poche occasioni, causa scelte tecniche ed infortuni, con 21 presenze e un goal in due stagioni diverse, con in mezzo i prestiti a Schalke 04 e Fiorentina.

Dopo il ritorno alla Juventus nel 2019 e l'ultima presenza ufficiale, Pjaca è stato nuovamente ceduto a titolo temporaneo, prima all'Anderlecht e poi al Genoa, senza però mai brillare. Ora ci pensa il Torino, fiducioso di come il classe 1995 possa ancora esplodere, mostrando le qualità viste in terra croata.

Nel 2020/2021 Pjaca ha siglato tre goal con la maglia del Genoa, giocando come esterno e seconda punta: nel Torino di Juric, arrivato in estate al posto di Nicola, occuperebbe il ruolo di esterno di centrocampo nel 3-4-2-1 o più probabilmente uno dei due trequartisti alle spalle dell'unica punta, presumibilmente Belotti.