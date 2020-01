Pjaca verso il prestito al Cagliari: la Juventus spera nel rilancio

Alla Juventus c'è la convinzione che Marko Pjaca possa esplodere, ma il rilancio passa da un nuovo prestito: direzione Cagliari.

Sfortuna. Enorme. Marko Pjaca, finora, non è riuscito a mettere in mostra il suo potenziale a causa dei gravi infortuni che ne hanno condizionato l'ascesa. Roba tutto fuorché di poco conto, che ha portato il 24enne tuttofare offensivo di Zagabria a pensare più al recupero anziché alla massima espressione calcistica.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Tuttavia, in virtù dell'investimento da 23 milioni effettuato nell'estate del 2016, alla Continassa restano fermamente convinti di avere tra le mani un potenziale pezzo da novanta. Da rilanciare, però, con un'altra tappa intermedia in funzione dell'elevato minutaggio.

Ecco perché, quindi, l'opzione potrebbe rivelarsi la classica giusta occasione, impreziosita dai meccanismi proposti da una squadra più votata all'attacco anziché a un atteggiamento remissivo. Dunque, l'accordo - definito - in prestito: da completare in attesa del sì del ragazzo che, mai come questa volta, la prossima tappa non può proprio sbagliarla.

Maurizio Sarri, dal canto suo, è un vero estimatore dell'ex , tanto da elogiarlo pubblicamente in conferenza stampa, svelando un aneddotto di mercato:

"Era un nostro obiettivo quando ero al e ci arrabbiammo molto quando firmò per la . Se si apre uno spazio per lui son contento".

Detto ciò, e non potrebbe essere altrimenti considerando l'elevatissimo tasso tecnico della rosa, margini per spuntarla nell'immediato non ce ne sono. Insomma, le gerarchie sono tanto chiare quanto proibitive. Meglio sposare temporaneamente un'altra avventura.

In definitiva, i margini per esplodere ci sono ancora tutti. E se le esperienze tra le fila di 04 e , complici i ko, non sono sfociate in quadro roseo, la componente anagrafica induce all'ottimismo. A parte, se fumata bianca sarà, dalla terra isolana. Sponsor: Rolando Maran. Un nuovo inizio dietro l'angolo, con tanti saluti alla malasorte.