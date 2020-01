Sorpresa Pjaca: vicino il passaggio dalla Juventus all'Anderlecht

Marko Pjaca sta per salutare la Juventus e approdare all'Anderlecht: dopo essere saltato il passaggio al Cagliari, vicino quello in Belgio.

Marko Pjaca sta per salutare la e approdare all' . Dopo il passaggio al sfumato al fotofinish, il 24enne tuttofare offensivo croato ha trovato in una nuova destinazione: prestito fino a giugno con l'opportunità di un altro anno a titolo temporaneo per la stagione successiva.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Su queste basi, infatti, le due società in serata hanno trovato l'accordo, con l'ex pronto a partire in direzione Bruxelles per sottoporsi domani mattina alle visite mediche con il nuovo club.

Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Altre squadre

Tuttavia, qualora le cose dovessero andare nel verso giusto, l'Anderlecht potrebbe sfruttare un'opzione per acquistare il cartellino di Pjaca già a giugno. Insomma, uno stimolo in più per cercare di consacrarsi fuori dall' .

Parallelamente, anche in virtù dell'investimento da 23 milioni effettuato nell'estate del 2016, alla Continassa intendono tutelare un patrimonio da valorizzare. Fermato, finora, dai gravi infortuni che ne hanno condizionato l'ascesa, Pjaca riparte del Belgio. Con tanti saluti alla malasorte.