Pjaca stasera a Cagliari: visite mediche venerdì

Marko Pjaca, in serata, farà capolino a Cagliari: alla Juventus 1,5 milioni per il prestito di 18 mesi con diritto di riscatto a 12. Visite venerdì.

Marko Pjaca e il presto sposi. In serata, l'attaccante croato è atteso in Sardegna per iniziare la propria avventura alla corte di Maran e venerdì effettuerà le visite mediche.

Entro poche ore Pjaca saluterà la per unirsi ai nuovi compagni e tentare di rilanciarsi in rossoblù: la formula del trasferimento, è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto.

#Juventus: domani le visite mediche di #Pjaca con il #Cagliari // Pjaca will undergo a medical tomorrow ahead of a transfer to Cagliari ✅✍️🔴🔵 @GoalItalia @goal — Romeo Agresti (@romeoagresti) January 23, 2020

Alla , il Cagliari per Pjaca verserà 1,5 milioni per averlo in rosa fino a giugno 2021 e potrà essere libero di acquistarne o meno il cartellino sborsando ulteriori 12 milioni.

Tra infortuni e basso rendimento, l'esperienza bianconera del croato ha deluso le attese: in terra sarda, avrà l'occasione per ritrovarsi.