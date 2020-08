Pirlo saluta Higuain: "Abbiamo deciso che le strade si separeranno"

Nella giornata di lunedì ha guidato per la prima volta la da allenatore, oggi invece viene presentato alla stampa. In casa bianconera è ufficialmente iniziata l’era Pirlo . Sarà infatti proprio l’ex centrocampista a condurre una squadra che va a caccia del suo decimo Scudetto consecutivo.

Il neo-tecnico bianconero, nel giorno della sua presentazione ufficiale, ha spiegato il suo credo calcistico.

Tifosi curiosi di vedere all'opera Arthur, nuovo innesto prelevato dal dove invece è finito Pjanic.

Tattica variabile e adattabile alle situazioni delle partite: Pirlo non farà affidamento su un unico modulo, niente integralismi.

"Non penso ad un modulo fisso, magari potremo difenderci con una difesa a quattro ed attaccare a tre. Dobbiamo avere la voglia di recuperare velocemente il pallone e i ragazzi lo sanno. Il sistema di gioco potrà variare di partita in partita".

Piena fiducia nei confronti di Dybala, da cui la Juventus ripartirà per tornare a vincere.

"Ronaldo l'ho sentito qualche giorno fa, con gli altri abbiamo chiacchierato sul campo. Dybala non è mai stato un problema, non è mai stato sul mercato: per me è un giocatore importante come gli altri e appena rientrerà farà parte del progetto. davanti a noi? Si parte tutti da zero punti, le gare vanno giocate. E' stato un anno difficile, il Covid ha fatto saltare tutti i piani. Abbiamo gente adatta per prepararci ad ogni eventualità".

Altre squadre

"Mi sono sentito subito a mio agio, fino a poco tempo fa ero dall'altra parte e per i ragazzi era un po' strano vedermi in questa veste. Per me no, mi sono sentito bene fin dal primo giorno. Ronaldo e Dybala possono giocare insieme? I giocatori di qualità possono fare tutto, l'importante è che ci sia sacrificio e abnegazione".