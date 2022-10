Pirlo in difficoltà col Karagumruk: terzo ko e zona retrocessione a 2 punti

La squadra allenata dall'ex tecnico della Juve non vince dal 27 agosto e in sette partite ha totalizzato solamente sei punti.

Momento di sensibile difficoltà per Andrea Pirlo che, alla guida del Karagumruk, ha incassato la terza sconfitta stagionale in campionato, cedendo 2-1 in casa contro l'Istanbulspor.

Il terzo ko in campionato è arrivato al culmine di un periodo che sembrava poter offrire incoraggianti segnali di ripresa: prima del tonfo casalingo, infatti, la squadra guidata dal tecnico bresciano era reduce da quattro risultati utili consecutivi.

E pensare che contro l'Istanbul, il Karagumruk era passato addirittura in vantaggio con Diagne - calciatore che la Juventus aveva pescato dal Bra - prima di subire il ribaltone targato Rroca-Topalli.

E la classifica, inevitabilmente, piange: dopo sette giornate di SuperLig, il Karagumruk ha collezionato solamente sei punti, frutto di una vittoria (4-1 all'Ankaragucu) risalente allo scorso 27 agosto, tre pareggi e altrettanti ko che valgono, ad oggi, un amaro quattordicesimo a posto con soli due punti di margine sulla zona retrocessione.

Serve dunque una scossa per cercare di invertire la rotta il più presto possibile. Per farlo, Pirlo dovrà appellarsi all'esperienza dei tanti calciatori con un passato in Serie A che lo stanno accompagnando in questa avventura.

Da Viviano a Borini passando per Biraschi e Ricci, senza dimenticare Caner Erkin (autore di 4 assist sino ad oggi) e Adem Ljajic, fresco d'ingaggio da parte del club turco. Toccherà a loro prendere per mano un gruppo che ora si trova pienamente invischiato nei bassifondi.