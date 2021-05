Pirlo dopo l'esonero: "Ho centrato gli obiettivi, non mi aspettavo questo finale"

Pirlo affida a Instagram il suo pensiero dopo l'esonero da parte della Juventus: "Non ho mai pensato ai rischi che correvo, rifarei la stessa scelta".

Sono parole colme di amarezza quelle con cui Andrea Pirlo, appena esonerato dalla Juventus dopo la sua prima stagione da allenatore, commenta la decisione del club bianconero che nelle prossime ore affiderà la panchina a Massimiliano Allegri.

Pirlo infatti sottolinea di aver accettato il difficile incarico la scorsa estate per amore dei colori bianconeri e ammette che non si aspettava questo triste epilogo.

"Si è conclusa la mia prima stagione da allenatore. È stato un anno intenso, complicato ma in ogni caso meraviglioso. Quando sono stato chiamato dalla Juventus non ho mai pensato al rischio che correvo, sebbene fosse abbastanza evidente. Ha prevalso il rispetto per i colori di questa maglia e la volontà di mettermi in gioco ad altissimi livelli per il progetto che mi era stato prospettato".

Il tecnico non si è dunque pentito di essersi seduto sulla panchina della Juventus.

"Se dovessi tornare indietro rifarei esattamente la stessa scelta, pur consapevole di tutti gli ostacoli che ho incontrato legati ad un periodo così difficile per tutti, che mi ha impedito di pianificare al meglio le mie intenzioni e il mio stile di gioco, ma durante il quale ho comunque raggiunto gli obiettivi che mi erano stati chiesti. Quest’avventura, nonostante un finale che non mi aspettavo, ha reso ancora più chiaro quale vorrei fosse il mio futuro, che spero sia altrettanto completo e pieno di soddisfazioni come quello che ho vissuto da calciatore".

Pirlo adesso guarda al futuro, non prima di aver ringraziato per l'ultima volta chi ha creduto in lui un anno fa.