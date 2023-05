Pioli su Leao: "Vediamo domani, se sta bene gioca"

Stefano Pioli, impegnato nella conferenza stampa alla vigilia di Milan-Inter, derby d'andata della semifinale di Champions League, ha parlato delle condizioni di Rafael Leao, in forte dubbio per il match di domani dopo il problema muscolare patito contro la Lazio.

Il tecnico rossonero si è comunque detto possibilista circa il recupero del portoghese che oggi ha comunque lavorato a parte:

Per Leao, dunque, si attende un ultimo e decisivo test che si svolgerà nella mattinata di domani, ovvero a poche ore dal calcio d'inizio.

Pioli sembra comunque intenzionato a non correre eccessivi rischi visto che la gara di ritorno si giocherà a distanza di sei giorni

è in grado di giocare o non verrà neanche in panchina".