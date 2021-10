Pioli e le scelte di formazione: "Giroud e Calabria a disposizione, Florenzi non ci sarà"

Il Milan ha vinto nell'ultimo turno contro il Venezia e vuole proseguire la sua corsa in Serie A, con il campionato che entra nel vivo: nella prossima giornata, i rossoneri scenderanno in campo contro lo Spezia, prima gara del weekend.

Stefano Pioli dovrà fare i conti con diverse assenze, anche dell'ultimo minuto: l'allenatore del Milan, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia, ha fatto il punto della situazione.

"E' fuor di dubbio che insieme ai nostri tifosi abbiamo più entusiasmo, più sostegno. Ma le partite si possono aggiustare con la positività: è vero che siamo partiti bene in casa, ma domani non giochiamo in casa. Dobbiamo giocare meglio dei nostri avversari, che sono da rispettare molto".

"Andare a Spezia pensando a quello che è successo l'anno scorso? Non siamo andati a Torino pensando di aver vinto 0-3".

"Se Brahim Diaz riposa? Sta bene come stanno bene tutti: per me diventa una partita importante domani, dopo tante partite importanti. Valuterò insieme ai miei giocatori, considerando sempre che è importante chi inizia la partita, ma anche e tanto chi riesce a cambiarla in corso".

"Sono sempre le qualità dei giocatori: per fortuna ho tanti giocatori bravi. Dobbiamo essere bravi a comandare la partita".

"Giroud? E' convocabile ed è a disposizione: sta bene, l'ho visto bene. Potrà essere della partita, poi non so se dall'inizio o meno. Pellegri? Bene, l'ho visto bene: è un bel giocatore con belle caratteristiche".

"Da inizio stagione abbiamo avuto solo due infortuni muscolari: Kessié e Krunic. Gli altri sono stati affaticamenti. Calabria disponibile per domani, Messias arrivato con qualche problema che adesso sta recuperando".

"L'infortunio di Plizzari? Non stiamo cercando un terzo portiere anche perché abbiamo dei ragazzi giovani molto interessanti e siamo coperti con Maignan e Tatarusau".

"Domani recuperiamo Giroud e Calabria, ma non ci sarà Florenzi per un trauma contusivo al ginocchio, non riusciva ad allenarsi. Spero di averlo per la partita di martedì: non è ancora al 100% dal punto di vista fisico, ma è un giocatore molto intelligente".

"Leao? L'ultimo tassello sarà diventare più concreto a livello di assist e gol. E' migliorato tanto: è sempre più dentro la partita, gli manca solo questo tassello che è molto importante. L'8 luglio ho trovato un giocatore diverso, più maturo".

"Turnover domani? Chi ha giocato mercoledì è promosso: domani metterò in campo la migliore formazione in base a quel che ho visto in allenamento".

"Cambio di regole con le cinque sostituzioni? Importantissime, lo dico da tempo. Soprattutto adesso che si gioca ogni tre giorni. Io farei gioco effettivo e anche time-out nel primo tempo. E poi: vogliamo un gioco offensivo? Una volta che si passa la metà campo non si passa più la palla indietro, ma solo in avanti".