Pioli perde Florenzi: "Trauma contusivo al ginocchio, non riusciva ad allenarsi"

L'esterno rossonero non verrà convocato per la gara tra Spezia e Milan, come riportato dallo stesso Pioli in conferenza.

Altro guaio in casa Milan: come raccontato da Stefano Pioli, allenatore dei rossoneri, in conferenza stampa, la sua squadra dovrà fare a meno di Alessandro Florenzi per la prossima sfida contro lo Spezia, in programma sabato alle ore 15.

Il match, che aprirà la sesta giornata di Serie A, non vedrà protagonista l'esterno azzurro. Il giocatore non verrà neanche convocato, come spiegato dallo stesso Pioli.

"Domani non ci sarà Florenzi per un trauma contusivo al ginocchio, non riusciva ad allenarsi. Spero di averlo per la partita di martedì: non è ancora al 100% dal punto di vista fisico, ma è un giocatore molto intelligente".

Pioli recupera però Calabria per la sfida del weekend: una buona notizia in casa Milan, anche se si guarda con attenzione alla situazione relativa a Florenzi, anche in vista delle prossime gare.