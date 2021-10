Pioli fa ammenda: "Non abbiamo giocato da Milan"

Stefano Pioli non si nasconde. Il Milan cade sotto i colpi del Porto e vede complicarsi i piani per la qualificazione agli ottavi di Champions, al termine di un match perso senza brillare.

Il tecnico rossonero, a 'Sky', ha analizzato la sconfitta in terra lusitana.

"Ho già parlato alla squadra. Non abbiamo giocato da Milan e ora dobbiamo reagire. E' stata una serata storta e ora dobbiamo ripartire".

"Ci è mancata la lucidità e la gestione della palla. Dovevamo essere più sicuri e perdere meno palloni. Non siamo stati precisi nelle scelte e a questi livelli paghi gli errori".

"Non contano gli assenti, la squadra era competitiva stasera. Forse potevamo avere qualcosa più nei cambi in qualità. Stasera abbiamo sbagliato nella gestione della palla e di solito non ci succede. Siamo stati poco dinamici contro avversari veloci e che sono stati bene sul campo".