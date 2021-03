Milan in emergenza, Pioli: "Avessi 30 anni in meno scenderei in campo"

Il tecnico rossonero in conferenza stampa parla del momento d'emergenza rossonera: "Puntiamo sul nostro percorso". Krunic più di Brahim dietro Leao.

Il Milan affronta il Verona in trasferta con l'obiettivo di mettersi alle spalle un periodo non del tutto positivo con 4 punti raccolti in 4 partite di Serie A. E le avversarie che si rifanno sotto.

Stefano Pioli, comunque, vuole concentrarsi sul percorso della sua squadra, come ha sottolineato in conferenza stampa.

"Se confrontiamo le due annate i nostri risultati sono stati inferiori nel 2021, ma era difficile avere la continuità con tutti questi infortuni. Abbiamo avuto situazioni che lasciano problematiche. In questi due mesi ci giochiamo campionato ed Europa League. Abbiamo sempre puntato sul nostro percorso e non su quello degli altri. Dobbiamo essere convinti delle nostre possibilità. Sarebbe limitativo guardare i risultati degli altri. Il mio spirito è che se avessi 30 anni in meno scenderei in campo con loro. Non so se ne sarebbero contenti…".

L'avversario sarà comunque pericoloso, anche se il tecnico rossonero ha le idee chiare su come affrontare la partita.

"Juric sta facendo un grandissimo lavoro da due anni. Ha cambiato tanti giocatori, ma ha una squadra organizzata e aggressiva, fisica e tecnica. Ha fermato la Juve, ha battuto Napoli e Atalanta. Non dobbiamo dare punti di riferimento. Dobbiamo muoverci molto".

Visti gli stop di Ibrahimovic e Mandzukic, in attacco toccherà a Rafael Leao, che con l'Udinese non è riuscito a essere brillante giocando come punta.

"Leao deve dare il massimo. Mercoledì non ha trovato la giocata. Eravamo con tanti giocatori dentro l’area, ma poi l’Udinese ha sempre avuto la meglio".

Per quanto riguarda le scelte di formazione, Krunic favorito per un posto sulla trequarti, mentre a centrocampo potrebbe esserci Tonali.