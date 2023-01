Pioli mette nel mirino la Supercoppa: "Vincere è importantissimo, farebbe crescere la nostra mentalità"

Giornata di vigilia per il Milan, a poco più di ventiquattro ore dalla finale di Supercoppa italiana che vedrà i rossoneri impegnati a Ryadh nel derby che mette in palio il primo trofeo della stagione 2022/23.

Il tecnico Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa per presentare il match che potrebbe consentirgli di mettere le mani sul secondo titolo da guida tecnica del Diavolo dopo lo Scudetto vinto lo scorso maggio:

Pioli punta al secondo trofeo da guida tecnica rossonera:

Il peso specifico del match.

"Partita spartiacque? Non lo so, so che è un obiettivo importante. Il primo, la Coppa Italia, l'abbiamo perso e domani c'è il secondo. La stagione non finisce domani sera".

La ripresa delle competizioni dopo la lunga sosta Mondiale.

"Riprendere a giocare così tanto dopo 50 giorni può essere pesante, sia per chi ha fatto il Mondiale che per chi non l'ha giocato. Nell'arco di una stagione è impossibile per qualsiasi squadra non attraversare momenti in cui non rendi al 100%: solamente il Napoli non ha avuto flessioni"