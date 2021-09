Pioli è chiaro: "Solo 48 minuti effettivi e troppi fischi, così non va bene"

Stefano Pioli si prende il punto del suo Milan all'Allianz Stadium: "Nel secondo tempo ci siamo ripresi, sul goal di Morata siamo stati ingenui".

Il Milan strappa un pareggio prezioso all'Allianz Stadium contro la Juventus grazie ad un preciso colpo di testa di Rebic, in risposta al vantaggio fulmineo di Morata dopo pochi minuti: rossoneri a quota dieci punti come l'Inter, bianconeri a due e ancora nelle retrovie della classifica.

Intervistato da DAZN, Stefano Pioli ha evidenziato il miglior rendimento dei suoi nel secondo tempo, quando la pericolosità dalle parti della porta di Szczesny si è concretizzata con il pari.

"Siamo venuti qua per vincere, poi abbiamo trovato una Juventus più determinata di noi nella prima parte. Nella ripresa sicuramente meglio noi di loro. I meriti a Rebic li do tutti i giorni e in tutte le partite, ci sta dando una mano in una posizione di campo che ci vede senza Giroud e Ibrahimovic: ha grandi qualità e le ha mostrate".

Nessun passo indietro rispetto alle precedenti uscite: i meriti della Juventus non possono passare in sordina, seppur esista un po' di rammarico per la dinamica dell'azione che ha portato all'1-0 di Morata.

"Non sono d'accordo sul fatto che la nostra sia stata una prestazione inferiore alle precedenti. Davanti avevamo gente come Bonucci e Chiellini. Il goal preso è stato un'ingenuità, la Juventus aveva Rabiot fuori. L'importante è che non manchi mai la qualità nelle giocate".

"In questa situazione la collaborazione tra Saelemaekers e Tomori doveva essere migliore. Bisogna però dare risalto ai meriti della Juventus, noi non siamo partiti benissimo ma è giusto fare i complimenti ai nostri avversari".

Infine un appunto sull'andamento delle partite in Italia: troppe interruzioni che risultano decisive in negativo quando i club nostrani oltrepassano i confini nazionali per disputare le competizioni continentali.