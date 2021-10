Pioli sui fischi a Donnarumma: "Sono entrati in gioco amore e dispiacere dei tifosi"

Secondo in classifica, reduce da belle prestazioni non sempre terminate bene, ma comunque con il sorriso: il Milan di Stefano Pioli non ha proprio intenzione di fermare la sua crescita esplosiva che ormai dura da più di un anno.

Ormai quasi non sorprende più, la formazione rossonera, grazie anche a diverse prove convincenti che l'hanno riportata al suo posto dopo tante stagioni difficili.

"A gennaio 2020 ho colto il cambiamento, coinciso con l'arrivo di Ibrahimovic e Kjaer: durante il lockdown abbiamo avuto tutto il tempo per entrare in sintonia in remoto. Se in quel periodo avevo la panchina in bilico per Rangnick? Non mi sono mai sentito precario perché ho sempre creduto alle parole di Gazidis. Disse davanti ai giocatori: 'Siamo tutti sotto esame, diamo tutto e alla fine si deciderà, non date retta ai media perché nessuna scelta è stata presa'. Non mi sono mai sentito fuori dal Milan".