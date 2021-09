Il Milan si prepara a sfidare al Lazio, Pioli: "Krunic e Giroud non ci saranno"

Messa alla spalle la sosta per gli impegni delle varie Nazionali, il campionato di Serie A torna protagonista e, tra i big match del terzo turno propone anche Milan-Lazio.

Entrambe le squadre arrivano a questa sfida a punteggio pieno. I meneghini sono infatti reduci dalle vittorie contro Sampdoria e Cagliari, mentre i capitolini hanno superato gli ostacoli Empoli e Spezia.

Stefano Pioli ha presentato la gara del Meazza nella consueta conferenza stampa della vigilia.

“Veniamo da una sosta abbastanza buona, ma non ci voleva l’infortunio di Krunic perchè arriva in un momento nel quale scenderemo in campo ogni tre giorni. Contro la Lazio non ci sarà, così come non ci sarà Giroud che è fermo da due settimane. Ibrahimovic e Kessié stanno invece bene, hanno lavorato con continuità e sono a disposizione”.

"Ibra è un grande, sa benissimo quali sono le sue condizioni. Si è sacrificato tanto per recuperare, ha lavorato mattina e sera e adesso sta bene. Avrà a disposizione uno spezzone di gara e non i novanta minuti. Il rinnovo di Kessié? Vorrei che Kessie firmasse. Con lui parlo di campo e lo vedo motivato. Per adesso non ci sono problemi. Quello che deve iinteressare ai tifosi e all'allenatore è che la squadra dia l'anima, Franck è uno di questi".

"Siamo migliorati come rosa. Messias è ancora indietro, come Bakayoko. Contro la Lazio sarà una partita spettacolare: la Lazio è molto forte in ogni reparto. Luis Alberto un rimpianto? Sono contento di quello che ho, non ho nient'altro da aggiungere. Romagnoli? Schiererò la formazione migliore possibile in base alla condizione dei miei giocatori".

"Sarri? E' un allenatore che ha vinto in Italia e in Inghilterra: quando affronti colleghi così c'è sempre un livello molto alto. Non è una sfida tra Sarri e Pioli, ma tra Lazio e Milan. Felipe Anderson? Con me aveva fatto un campionato eccezionale: a volte sembra uscire dalla partita, ma ha guizzi importanti".

"Messias? E' molto intelligente, può giocare sicuramente a destra, ma anche da trequartista. Pellegri sta bene: può essere convocato per domani".