Pioli perde Giroud per Juventus-Milan: "Lombalgia acuta, non ci sarà"

L'Allianz Stadium è pronto ad accendere i riflettori su uno dei big match di questo inizio stagione. Juventus contro Milan, in una sfida di grande tradizione che potrà già dire molto sulla lotta al vertice.

Segui Juventus-Milan solo su DAZN. Attiva ora

Stefano Pioli, alla vigilia della partita di Torino, è intervenuto in conferenza stampa.

"A Liverpool abbiamo fatto fatica, ma saputo reagire contro un avversario complicato. E' stato un segnale di maturità, crescita e forza, ma c'è ancora differenza: abbiamo vinto in campionato, ma perso a Liverpool contro un'avversaria che ci ha messo maggiore qualità. Spero che ci faccia crescere tanto in futuro. In Serie A non possono bastare i minuti giocati bene ad Anfield".

"Mi fa piacere ritrovare Allegri, grande allenatore e persona intelligente. Era difficile aspettarsi la Juve con un punto in 3 partite, ma hanno avuto difficoltà anche con i Nazionali. Domani si affrontano due squadre molto forti, la Juve ha grande tradizione, sarà molto equilibrata. La Juventus si può battere cercando di giocare con intensità e attenzione superiori a loro".

"Con Ibra abbiamo parlato, dopo Liverpool non è migliorato. Non sarà della partita nemmeno Giroud per una lombalgia acuta, ci concentreremo sulle risorse che abbiamo".