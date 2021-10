Pioli: "Uno tra Ibra e Giroud partirà titolare, Rebic out"

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita con la Roma: "Gioca uno tra Ibra e Giroud, out Rebic".

Archiviato anche il successo di misura contro il Torino, il Milan si ritrova a dover fronteggiare un banco di prova tra i più impegnativi del proprio avvio di campionato: la Roma all'Olimpico. Gara, quella in programma domani sera in posticipo, presentata da Stefano Pioli nella conferenza stampa della vigilia.

Non si fida della Roma il tecnico rossonero, che commenta così la domanda sulla forza dell'avversaria di domenica sera all'Olimpico.

"La Roma è imbattuta in casa, l'unica che ha pareggiato col Napoli; ha talento, qualità e carattere: è un avversario importante. Tutte le partite sono degli esami, ci prepariamo per superare un esame difficile. Noi crediamo di essere ben preparati e pronti; la partita riserverà delle difficoltà. La Roma ha grande mentalità e carattere. L'aspetto più importante è quello caratteriale: contro il Napoli sono stati aggressivi, con grande fisicità e determinazione. Dobbiamo aspettarci anche un tipo di ambiente caldo. Noi dobbiamo puliti dal punto di vista tecnico e lucidi nelle scelte".

In vista della trasferta di campionato e del prossimo impegno contro il Porto in Champions League, Pioli ha voluto fare anche un punto sulla situazione degli infortunati rossoneri, dando anche un piccolo indizio sulla formazione di domani.

"Brahim sta sicuramente meglio, ha fatto una settimana quasi completa. Vedremo domani. Sia Zlatan che Olivier stanno meglio, la loro condizione è in crescendo. Uno giocherà dall'inizio, l'altro a gara in corso. Rebic non è a disposizione per domani".

Sulle difficoltà avute per vincere la partita di martedì contro il Torino l'allenatore si è espresso sottolineando come non sia preoccupato dal rendimento della sua squadra, in testa al campionato in coabitazione con il Napoli dopo le prime dieci giornate.

"Gli avversari cambiano e le difficoltà cambiano. Con il Torino abbiamo palleggiato meno del solito ma siamo stati squadra fino alla fine. Non credo che abbiamo giocato male ma bisogna ricordarsi che ci sono avversari che preparano bene le partite. L'importante è avere un'idea e portarla avanti al di là del risultato".

Tema caldo sono le rotazioni di formazione per via dei tanti impegni ravvicinati. Oltre alla partita contro la Roma e all'impegno europeo contro il Porto, il Milan è infatti atteso dal derby contro l'Inter in programma domenica prossima.



"Abbiamo quattro centrocampisti, Bakayoko sta molto meglio e mi auguro che possa essere presto titolare. Tutte e tre le prossime gare sono importanti, ma pensiamo a domani sera. Qualche turnazione la farà dopo domani sera. Non credo ci siano imprescindibili: dobbiamo avere idee, identità e passione. Brahim sta facendo molto bene, ma abbiamo caratteristiche da mettere in campo quando non c'è lui".