Pioli sposta la pressione sull'Inter: "E' la favorita per vincere il derby"

Derby da capolista (seppur in coabitazione col Napoli) per il Milan, che in campionato ha raccolto finora dieci vittorie e un pareggio: una striscia record per il club rossonero, che sogna di allungarla proprio con un altro risultato positivo contro l'Inter.

Stefano Pioli ha parlato nella conferenza stampa della vigilia: c'è fiducia per una buona prestazione di Ibrahimovic e compagni.

La pressione, in virtù dello status di campioni d'Italia in carica, è sbilanciata un po' di più verso il lato nerazzurro.

"La favorita è l'Inter perché ha vinto nettamente l'ultimo Scudetto e sa cosa è necessario per continuare a vincere. L'inizio di campionato nostro e del Napoli è una cosa impensabile, l'Inter è forte e compatta: hanno dei punti deboli e dovremo essere bravi a sfruttarli".

Alla linea del traguardo mancano ancora tantissimi metri, ragion per cui questa gara non può essere considerata decisiva.

"Prepariamo ogni gara per vincerla, potete immaginare come abbiamo preparato questa. Siamo soltanto alla 12esima giornata, questa gara non può essere decisiva per la vittoria finale. E' un appuntamento importante per noi e per la nostra tifoseria, ma finisce lì. In partite del genere la classifica non conta più".

Pioli potrebbe riservare un 'trattamento di riguardo' a Brozovic, fonte del gioco di Simone Inzaghi.

"Brozovic è un giocatore dinamico, dovremo tenerlo in considerazione per sporcare il gioco dell'Inter. Un marcatore su di lui? Dipenderà dalle nostre posizioni e dall'andamento del match. Sicuramente avremo un atteggiamento aggressivo".

Rebic torna finalmente disponibile, recuperati anche Ballo-Touré e Florenzi. Ci sarà da attendere invece per il ritorno di Messias.

"Rebic è a disposizione, ha svolto gli ultimi due allenamenti con noi. Anche Ballo-Touré e Florenzi sono ok. Messias lo rivedremo dopo la sosta".

Un pizzico di malizia in più non guasterebbe secondo Pioli.

"Dobbiamo migliorare nella lettura delle partite, nel capire quando vanno usate scaltrezza e furbizia. Quella di domani è come una partita di Champions, ad un livello così elevato gli errori si pagano. Dobbiamo essere attenti e furbi, magari facendo fallo al momento giusto. Abbiamo tanti ragazzi che hanno bisogno anche di sbagliare per crescere".

Fiducia piena nelle qualità della rosa che affronterà l'Inter.