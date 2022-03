Pioli tra buone notizie e assenze: "Più minutaggio per Ibrahimovic, Maldini out, Tonali e Diaz vedremo"

Di giornate ne mancano sempre meno e il Milan capolista in Serie A vede, passo dopo passo, avvicinarsi il traguardo: contro il Cagliari sarà un'altra tappa fondamentale della stagione rossonera.

I giocatori di Stefano Pioli, reduci dalla vittoria contro l'Empoli nell'ultimo turno, voleranno in Sardegna per conquistare altri 3 punti pesanti contro un Cagliari impegnato nella lotta per non retrocedere.

Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore del Milan ha presentato la sfida, parlando della condizione della sua squadra.

"Tutte le esperienze che abbiamo fatto in passato devono servirci, questo è un momento in cui tutte le squadre hanno grandi obiettivi da raggiungere. Il Cagliari è una formazione che gioca un calcio molto aggressivo. E' stata una settimana diversa perché è stata una delle poche settimane piene, complete. Non abbiamo parlato della classifica perché siamo molto concentrati nel nostro momento. Ibrahimovic? Sta sicuramente meglio rispetto a una settimana fa, anche se lui fa tanti lavori individualizzati una settimana piena è importante. Il minutaggio è aumentato. Poi vedremo che scelte fare. Se mi preoccupa il fatto che vada in Nazionale? No, per la sua condizione giocare è importante".

Tra presente e futuro: Giroud ha dato sicuramente tanto al Milan, il resto è una corsa Scudetto che coinvolge più squadre.

"Giroud ha dato qualità, spessore professionale e tecnico. E' un giocatore e un uomo molto importante nel nostro progetto, ma da tutti mi aspetto il massimo. Per vincere e per chiudere le partite bisogna segnare più goal. E' vero che non stiamo segnando tanto, ma abbiamo tanti giocatori che possono segnare. I giochi sono aperti a tutti e i particolari fanno la differenza. Tutte le squadre sono padrone del proprio destino, virtualmente abbiamo un solo punto di vantaggio. Forse l'Atalanta sta perdendo qualche punto per lottare per le posizioni di vertice".

Pioli ha poi espresso il suo punto di vista sull'assenza di squadre italiane ai quarti di Champions League.

"Le italiane nelle Coppe europee? Il fatto di non avere per qualche anno consecutivo una squadra nei quarti di finale e tra le prime otto di Champions League è sicuramente un dato negativo. Poi le due squadre che hanno passato il nostro girone, Liverpool e Atletico Madrid, adesso sono ai quarti: il livello è veramente alto. Io non credo che alle squadre italiane manchi tantissimo, ma qualcosina dal punto di vista della qualità e del ritmo, anche della mentalità, si può fare meglio per arrivare a quei livelli lì".

Punto sulla settimana di lavoro: diversi sono i giocatori reduci da un attacco febbrile.

"Non è disponibile e non sarà con noi Daniel Maldini, è tornato oggi dopo due giorni d'assenza Sandro Tonali e vedrò l'allenamento di oggi. Anche Giroud ha avuto un attacco febbrile a inizio settimana, ma si è già allenato, quindi credo che non avrà problemi. Ieri ha avuto un trauma contusivo Brahim Diaz, vediamo".