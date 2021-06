Pinsoglio rinnova con la Juventus: ufficiale, biennale fino al 2023

In attesa di capire chi sarà il secondo estremo difensore della Juventus alle spalle di Szczesny, la Juventus annuncia chi sarà il terzo.ancora una volta, completerà il parco portieri dei bianconeri nella stagione 2021/2022 e non solo.

E' infatti ufficiale il rinnovo di Pinsoglio con la Juventus fino al 2023. L'ex portiere del Modena, da tempo terzo portiere dei bianconeri, ha infatti prolungato il suo contratto con Madama per un altro biennio, dopo le voci insistenti di riconferma degli ultimi mesi.

Arrivato alla Juventus nel 2017, Pinsoglio ha vinto tre Scudetti di fila, giocando una sola gara all'anno (nel finale di stagione), disputando un match anche nel 2020/2021, che ha visto i bianconeri arrivare al quarto posto dietro Inter, Atalanta e Milan.

Sette trofei totali per Pinsoglio nell'ultimo quadriennio, dopo il ritorno in bianconero: prima di girare l'Italia tra Viareggio, Pescara, Modena, Livorno, Latina e Vicenza, ha fatto parte delle giovanili della Juventus tra il 2000 e il 2010, vincendo il Viareggio e la Supercoppa Primavera.

Essenziale nello spogliatoio della Juventus, Pinsoglio ha instaurato un grande rapporto, inatteso, con Cristiano Ronaldo. Sono oramai note le esultanze tra i due dopo un goal del portoghese, che ha trovato nel 31enne un amico prima che un compagno di squadra.

Sui propri canali ufficiali, la Juventus ha presentato il rinnovo di Pinsoglio così:

"Alzi la mano chi, leggendo questa notizia, non ha sorriso e ha pensato: “Dai un po’, eh!”

Un modo di dire che è diventato prima un hashtag e poi una vera e propria filosofia, insieme a quel “Alziamo il livello” che Carlo Pinsoglio è solito dire, spesso, quando si inizia un allenamento o un riscaldamento. Carlo Pinsoglio, il nostro portiere che sarà ancora tale per altre due stagioni, avendo appena firmato il suo rinnovo contrattuale, con scadenza 2023.

Una filosofia, si diceva. Pinso, semplicemente, c’è sempre, con il suo sorriso contagioso, con i suoi incitamenti continui, con le sue parate, alla Continassa, in riscaldamento, in partita, ogni volta che viene chiamato in causa".