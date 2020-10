Pinamonti-Gervinho, scambio last minute saltato tra Inter e Parma

Gervinho poteva essere protagonista di una delle operazioni di fine mercato. Poteva andare all’Inter, ma è saltato lo scambio con Pinamonti.

Poteva essere uno dei grandi protagonisti delle ultime ore della sessione estiva di calciomercato, Gervinho invece nei prossimi mesi continuerà a vestire la maglia del .

Come è emerso nella giornata di lunedì, l’attaccante ivoriano è stato addirittura vicino ad approdare in una delle più serie candidate alla conquista dello Scudetto: l’.

Come riportato da ‘Tuttosport’, si era pensato ad un scambio che avrebbe previsto il trasferimento di Gervinho in nerazzurro ed il passaggio al club ducale di Andrea Pinamonti, alla fine però non si è riusciti a trovare un accordo definitivo sulle cifre (Pinamonti tra l'altro è cresciuto nel vivaio nerazzurro e la cosa ha un peso specifico importante in ottica lista UEFA).

Il Parma aveva pensato a questa operazione per ringiovanire ulteriormente il gruppo a disposizione di Liverani. Gervinho, classe 1987, a maggio compirà 34 anni, 22 saranno invece quelli che festeggerà pochi giorni prima Pinamonti.

L’attaccante ex e , in questo inizio di stagione ha collezionato due presenze in campionato (ha saltato la sfida con il per un affaticamento muscolare) per un totale di 159’.