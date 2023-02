Pienone Italia: 7 squadre su 7 agli ottavi delle coppe europee

Tutte le italiane impegnate in Europa hanno raggiunto almeno gli ottavi di finale delle coppe. Meglio soltanto nella stagione 1990/1991.

Non succedeva da anni. Tutte e sette le squadre di Serie A impegnate nelle coppe europee hanno raggiunto gli ottavi di finale delle rispettive competizioni.

Le vittore di Roma, Juventus, Lazio e Fiorentina nei sedicesimi di Europa e Conference League permettono al nostro calcio di tornare a sorridere anche in campo internazionale.

Napoli, Milan e Inter erano già agli ottavi di Champions, avendo passato il girone, e ora hanno la concreta possibilità di arrivare tutte e tre ai quarti di finale.

L'ultima volta che le squadre di Serie A erano arrivate agli ottavi di finale tutte insieme risale alla stagione 1990/1991.

In quel caso furono addirittura 8 le formazioni nostrane ad aver raggiunto questo step. Fu quello l'anno in cui andò in scena la finale di Coppa Uefa tutta italiana tra Inter e Roma (vinta dai nerazzurri), mentre l'Atalanta si fermò proprio agli ottavi.

Sampdoria e Juventus rappresentarono l'Italia nella Coppa delle Coppe mentre la Champions League vide impegnate Napoli e Juventus.

La vittoria della Conference da parte della Roma la scorsa stagione in questo senso potrebbe aver rappresentato un primo passo nella direzione del rilancio dell'Italia in Europa.