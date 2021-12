Piccini entra e regala la vittoria al Valencia: non segnava da quasi 3 anni

Di lui i tifosi dell'Atalanta non possiedono un ottimo ricordo, peraltro anche offuscato dal grande rendimento della 'Dea' nelle ultime stagioni: Cristiano Piccini conta una sola presenza con la maglia nerazzurra nella passata stagione, quando giocò a La Spezia in campionato.

Un infortunio lo ha poi messo fuori causa e, a gennaio, il suo prestito è stato risolto anticipatamente con l'inevitabile ritorno al Valencia. Anche in Spagna il cammino è stato zeppo di ostacoli e difficoltà, fino al momento che rischia di far svoltare in positivo la stagione.

Subentrato al posto dell'infortunato Lato nel primo tempo, Piccini ha deciso all'86' Valencia-Elche con un grande gesto tecnico: suo un tiro di controbalzo sugli sviluppi di un corner, seguito dall'esultanza con tanto di bacio alla maglia.

La fine di un sortilegio dal punto di vista realizzativo che durava ormai da quasi tre anni: l'ultima gioia personale di Piccini era datata 23 dicembre 2018, a segno sempre nel finale di partita contro l'Huesca e sempre per il 2-1 definitivo.

Chissà che questo exploit non possa regalargli un minutaggio maggiore in un'annata partita col piede sbagliato, tra mancate convocazioni e panchine che non lasciavano presagire un futuro incoraggiante.