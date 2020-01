Piatek, verso l'addio al Milan: no alla Roma, è a un passo dal Tottenham

Trattativa Milan-Tottenham per Piatek: prestito con obbligo di riscatto a 30 milioni, ma gli Spurs vorrebbero l'opzione.

Krzysztof Piatek ha scelto il . L’attaccante del , dopo essere stato offerto a vari club nel corso della sessione invernale di calciomercato, ha deciso di spingere per il club di North London, visto che è rimasto favorevolmente colpito da ciò che gli è stato prospettato.

Gli Spurs devono ancora trovare un’intesa con il Milan, mentre trovare un accordo con il giocatore non sarà un problema, dal momento in cui ha deciso di rifiutare la per trasferirsi alla corte di José Mourinho.

Il super agente, Pini Zahavi, al quale era stato affidato il compito di trovare una sistemazione per l’attaccante, aveva offerto il giocatore polacco anche ad altre due big della Premier League: il ed il .

Il Milan è pronto a cedere Piatek con la formula del prestito per sei mesi al quale va aggiunto un obbligo di riscatto di 30 milioni di euro, il Tottenham sta però in queste ore cercando di strappare condizioni più favorevoli. L’obiettivo è quello di provare ad aumentare il costo del prestito al fine di trasformare l’obbligo in diritto di riscatto.

Forte dei 20 milioni incassati dalla cessione all’ di Christian Eriksen, Daniel Levy è pronto ad investire al fine di rafforzare un reparto offensivo che almeno fino ad aprile sarà orfano dell’infortunato Harry Kane.