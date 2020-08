Piatek può tornare in Serie A: la Fiorentina ci pensa

I viola cercano un attaccante: spunta l'idea dell'ex Genoa e Milan, acquistato a gennaio dall'Hertha Berlino a titolo definitivo.

Sei mesi da sogno al , poi un deludente anno al , prima di volare a Berlino per provare a rilanciarsi con l'Hertha. Il presente di Krzysztof Piatek è in , ma il futuro potrebbe essere nuovamente in .

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', la avrebbe messo nel mirino il polacco per rinforzare il proprio attacco, alla ricerca di certezze solide su cui costruire la prossima stagione con Iachini.

Con il riscatto di Cutrone ancora da valutare, più il futuro di Vlahovic e Boateng in biliico, i viola cercano un'altra certezza per fare coppia con Christian Kouamé, apparso brillante nelle uscite post lockdown.

Piatek potrebbe essere un candidato per far di nuovo coppia con l'ivoriano, come a Genova. Il polacco piace, anche se l' ci ha investito oltre 25 miliioni di euro soltanto a gennaio e deve ancora decidere se privarsene o meno.

Nei suoi mesi in , Piatek ha segnato quattro goal, più uno in DFB-Pokal. Ha risentito delle difficoltà dell'Hertha, che però ripartirà con nuove basi nella prossima stagione. Se la Fiorentina affondasse il colpo, l'ex Milan e Genoa potrebbe non essere tra queste.