Peter Olawale: il piccolo Ronaldo nigeriano in rampa di lancio

Il 18enne attaccante ha attirato su di sè l'attenzione di diversi club, ma per ora ha scelto di giocare in Israele.

Peter Olawale ha impiegato solo 21 minuti per mettersi in mostra ai Mondiali Under 17 nel 2019. Dopo aver ottenuto un posto da titolare per la terza partita del girone della in , l'attaccante ha battuto il portiere australiano Adam Pavlesic con un formidabile tiro di sinistro a metà del primo tempo.



Anche se la Nigeria alla fine ha perso la partita per 2-1, la gara in questione ha fornito a Olawale l'opportunità di annunciarsi sulla scena globale. Dotato di una velocità fulminea, il 18enne attaccante è stato paragonato al Fenomeno Ronaldo, grazie alla sua continua ricerca del goal e alla sua classe.



Olawale, che ha iniziato la sua vita come esterno, idolatra la leggenda di e e non ha nascosto il suo desiderio di seguire le sue orme.



"Il mio modello è Ronaldo" ha confessato a Goal. "Adoro il modo in cui giocava, era veloce, tecnico e colpiva dalla distanza. Queste sono le caratteristiche che possiedo".



“Guardo sempre i suoi video e continuo a lavorare sodo per fare meglio di lui. Per quanto mi senta onorato di essere confrontato con questa icona del calcio, cerco di essere sempre me stesso".



Come la maggior parte dei suoi coetanei calciatori nati a Lagos, l'amore di Olawale per il calcio lo ha portato a crescere nelle squadre dei dintorni andando oltre l'università.

Questo ha rappresentato un grosso problema per la sua famiglia, che sperava che il figlio diventasse un ingegnere meccanico.



Suo padre, che non era riuscito a diventare un calciatore professionista, ha inizialmente insistito per l'istruzione, ma dopo molte persuasioni, Olawale senior ha finalmente ceduto e ha accettato di affidare lo sviluppo sportivo di suo figlio al capo della Tripple 44 Academy Samuel Olatunji-Okuku.



"All'inizio, non l'ho preso così sul serio perché sentivo che non stava facendo nulla di speciale, forse perché una volta ero un calciatore", ha detto a Goal il padre di Olawale, Rauf. “Diversi allenatori venivano a casa mia per convincermi, ma ero inflessibile".



"Peter stava andando male a scuola, ma sentivo che sarebbe stata una decisione irrazionale chiedergli di abbandonare gli studi per perseguire il suo sogno calcistico. Tanti giovani a Lagos hanno sprecato la parte migliore della loro vita nel tentativo di inseguire sogni calcistici".

“È un introverso fino in fondo, ma quando è con la palla, diventa completamente un'altra creatura".



“Vederlo rappresentare la Nigeria ai Mondiali Under 17 e segnare anche contro l' domina ancora i miei pensieri. Mi sento ancora come se stessi sognando".



Il comportamento riservato di Olawale fuori dal campo è stato inizialmente valutato contro di lui quando è arrivato al Tripple 44, con gli allenatori che inizialmente credevano fosse troppo debole per diventare un professionista.



Quella percezione è stata presto distrutta dopo nove minuti dal suo debutto: due goal e spettatori in visibilio.



"Quando Peter è arrivato per la prima volta al Tripple 44 a 14 anni, gli è stato chiesto di giocare contro la prima squadra perché la squadra U15 era andata a giocare in un altro torneo" ha detto Olatunji-Okuku a Goal.



“Nonostante abbia giocato contro quelli più grandi di lui, ho visto un giocatore veloce, abile e forte che poteva creare occasioni dal nulla. Sfortunatamente, non ha potuto completare la partita di prova nonostante abbia segnato due goal poiché è stato sostituito a causa di un infortunio".



“Si è allenato con la mia squadra per oltre due mesi e sono rimasto impressionato dal livello delle sue capacità tecniche, della sua capacità di dribbling e della sua abilità nel segnare".



"Inoltre, è un giocatore che ogni allenatore vorrebbe avere nella sua squadra perché lavora sodo e può giocare in qualsiasi posizione... a parte il portiere!".



Dopo il suo ritorno dalla Coppa del Mondo, Olawale ha attirato l'interesse di , , e mentre il ha offerto circa 500mila euro per l'attaccante. Diversi no, compreso quello al .



Il Dortmund in particolare ci ha provato, ma Olawale voleva trasferirsi in Europa in una squadra in cui avrebbe guadagnato subito le luci della ribalta.



"Il problema qui era che il lo voleva ma non poteva garantirgli di giocare spesso, e non vogliamo una situazione in cui il ragazzo si rechi in un club in cui non gli verrà data una possibilità" ha detto Olatunji-Okuku .



“Senza dubbio, il Dortmund è una squadra molto solida e ha un buon progetto per i ragazzi. Tuttavia, se guardi come è stata organizzata la squadra negli ultimi due anni, scoprirai che la maggior parte delle loro superstar si sono fatte un nome altrove".



“Quindi per Olawale, che è ancora un ragazzo, riteniamo che sia meglio per lui andare da qualche parte e crescere. E se il Dortmund arriverà più avanti nella sua carriera, allora, ovviamente, sarà un'ottima mossa".



Alla fine Olawale ha scelto la squadra israeliana di seconda divisione Hapoel Ra’anana come destinazione per crescere.

"Non era il piano iniziale, ma la pandemia di coronavirus che ha colto il mondo alla sprovvista ha svolto un ruolo chiave nel trasferimento di Olawale in Israele. Molti club europei erano molto riluttanti a portarlo in squadra senza un periodo di prova".

Star nigeriane come Yakubu e Vincent Enyeama hanno perfezionato il loro gioco in Israele prima di passare a campionati europei più impegnativi, e Olawale spera che il trasferimento a Ra'anana possa rappresentare un primo trampolino di lancio per squadre più importanti.



Quattro reti nella sua prima gara amichevole con la squadra di Gal Cohen, prima di segnare nuovamente per la squadra U19 del club durante la pausa internazionale: in attesa del suo debutto in prima squadra.

Debut goal was 🔥🔥 pic.twitter.com/qlI82kbF6n — Peter Olawale (@peterolawale07) September 6, 2020



"Entrando in campo, ero fermamente convinto che avrei scritto il mio nome tra i marcatori" ha detto Olawale a Goal dopo il suo primo goal per il suo nuovo club.



"Sono stato chiamato a giocare per il team giovanile a causa della pausa in nazionale. Ora il mio obiettivo è la prima squadra, il mister mi ha detto che sarà impegnativo subito. Con la fortuna dalla mia parte spero di continuare a segnare".



In Nigeria, c'è molta eccitazione per quanto riguarda l'attuale squadra delle Super Eagles e i talenti emergenti di Victor Osimhen, Samuel Chukwueze e Josh Maja. Dopo di loro, è pronto a brillare Olawale.