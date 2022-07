Pessina torna al Monza: accordo totale con l'Atalanta

Il Monza riporta in Brianza Matteo Pessina: prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni legato alla salvezza, intesa con l'Atalanta.

Brianzolo doc, cresciuto nel vivaio biancorosso, 23 presenze e 6 goal in Lega Pro nel 2014/2015. Matteo Pessina fa ritorno a casa, il colpo del tandem Berlusconi-Galliani è servito: accordo totale tra Monza e Atalanta.

Lo fa sapere 'Sky', spiegando come il centrocampista saluterà la Dea e vestirà nuovamente la maglia della squadra della sua città: prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni, che renderà Pessina di proprietà del Monza qualora gli uomini di Stroppa dovessero centrare la salvezza.

Un colpo super, che fa seguito a quelli di Carboni, Cragno, Ranocchia e Sensi: la neopromossa vuol presentarsi in grande stile ai nastri di partenza del prossimo campionato e lo farà con un Pessina in più nel motore. Per lui, pronta anche la fascia da capitano.

Rinforzo di qualità, pedina perfetta per il 3-5-2 del tecnico lombardo: leader e caratteristiche da mezzala moderna, l'ormai ex orobico lascia Bergamo e torna nella sua Monza. Per essere protagonista.