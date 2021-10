Incredibile a Pescara: portiere espulso, i giocatori di movimento si danno il cambio in porta

Episodio singolare a Pescara: nel corso della gara tra i "delfini" e la Reggiana, doppio cambio tra giocatori di movimento in porta.

Difficile che abbiate visto, nella vostra vita, un episodio simile: a Pescara, nel corso del match della formazione di casa contro la Reggina, valida per il settimo turno del Girone B di Serie C, è accaduto qualcosa di incredibile.

La cronaca dice che gli ospiti sono passati in vantaggio con Guglielmotti, salvo poi essere raggiunti e superati rispettivamente da D'Ursi e da Ferrari. Al 74', poi, il pari della Reggiana con Lanini: negli ultimi 5 minuti, però, succede di tutto.

All'84' viene espulso Diambo, all'88', poi, Di Gennaro, portiere dei "delfini", atterra Zamparo in area dopo il dribbling di quest'ultimo: per l'arbitro è rigore ed espulsione.

Avendo usufruito dei 3 slot per effettuare i cambi (4 su 5), l'allenatore del Pescara, Gaetano Auteri, ha deciso di far vestire la maglia da estremo difensore e i guantoni al centrocampista Giuseppe Rizzo, che però nulla ha potuto sul tiro dagli undici metri di Zamparo, che è valso il 2-3.

Subito il goal, ecco la scena che non ti aspetti: a Rizzo si avvicina Julian Illanes. I due si scambiano le vesti, con il secondo che indossa la maglia di Di Gennaro e i guantoni, andando in porta per gli ultimi minuti del match.

Cambio tra giocatori di movimento in porta: un episodio insolito, accaduto a Pescara.