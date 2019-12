PES 2020 Lite, Konami lancia il download gratis: scaricabile su Xbox, PS4 e PC

Konami lancia l’annuncio ufficiale che tanti ‘gamers’ stavano aspettando: eFootball PES 2020 Lite, una versione più leggera di PES 2020 sarà disponibile in download gratuito su tutte le principali piattaforme di gioco: Xbox, PS4 e PC.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

La versione ‘Lite’ è per l’appunto una versione più leggera del gioco completo, che rimane disponibile a pagamento. Meno contenuti, ma stessa giocabilità: si potranno comunque utilizzare i grandi club come (della quale PES ha i diritti esclusivi), e .

Le modalità disponibili sul gioco sono quelle ‘myClub’ e ‘Matchday’, ma anche le sfide online contro altri giocatori che possiedono la versione completa. In più saranno disponibili dei tornei aperti a tutti come ‘eFootball Open’.

eFootball PES 2020 LITE



Available to download for FREE today on PS4*, Xbox One and Steam!



*PS4 will go live in European Territories on December 11th.https://t.co/2M56JQaSxW