PES 2020, in copertina ci sarà Messi: Ronaldinho protagonista della versione Legend

A settembre uscirà il nuovo PES: in copertina Messi, mentre Ronaldinho sarà in primo piano nella versione più costosa del gioco.

Accordo rinnovato tra Konami e e nuova unione per Pro Evolution Soccer. Il videogioco calcistico anche nella versione in uscita nei prossimi mesi avrà come protagonisti principali i giocatori blaugrana: nella copertina di PES 2020 ci sarà proprio Leo Messi .

Dopo Suarez e Coutinho, che erano finiti in copertina nelle passate edizioni, ci sarà Messi nell'edizione 2020. Sempre nell'ambito dell'accordo con il Barcellona, Ronaldinho, ambasciatore e simbolo del club blaugrana, sarà il protagonista dell'edizione Legend, che inclderà una versione scannerizzata in 3D dell'ex fenomeno brasiliano.

PES 2020 uscirà nei mercati fisici e digitali il prossimo 10 settembre in Europa, Asia e America, mentre sarà disponibile in due giorni dopo. Con l'accordo tra Konami e Barcellona, sarà inoltre disponibile un'edizione speciale del titolo nello store del Camp Nou.

Ma le novità non finiscono qui, visto che gli stessi tifosi del Barcellona, tramite voto sul sito del club, potranno decidere la copertina di questa speciale versione di PES 2020 in ventida nel tempio della squadra blaugrana dal prossimo settembre.

Tornando a Messi, l'argentino ha commentato con entusiasmo la decisione presa:

"Quando ero ragazzo mi chiedevo spesso quale sarebbe stato il giocatore che avrei trovato sulla copertina di PES, sono onorato di essere stato scelto io per eFootball PES 2020. Mio figlio è un giocatore di PES e molte volte mi ha chiesto come mai non ci fossi io sulla copertina del gioco, ora è molto orgoglioso che la cover star sia suo padre".

La versione Legend con Ronaldinho in copertina sarà disponibile ad un prezzo maggiorato e solo digitalmente: qusta includerà Messi in prestito per 10 incontri nel myClub. Prenotando il gioco si otterranno, inoltre, un altro fuoriclasse assoluto come Andrés Iniesta e 1,000 monete myClub.