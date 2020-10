Perotti-Roma, siamo ai saluti: è in Turchia per firmare col Fenerbahçe

Dopo sei stagioni è giunta ad un passo dalla conclusione l’avventura di Diego Perotti in . Il giocatore argentino è infatti pronto a ripartire dal campionato turco e presto apporrà la firma che lo legherà al Fenerbahçe.

A confermarlo è stato lo stesso club di Istanbul che, attraverso una nota ufficiale, ha annunciato l’inizio delle trattative per l’argentino.

“Il nostro club ha avviato le trattative con Diego Perotti. Il giocatore è arrivato oggi ad Istanbul per i negoziati, le visite mediche e per portare avanti i vari processi per il trasferimento”.