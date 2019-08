Perotti ko, la Roma: "Lesione al retto femorale, stop di 45-60 giorni"

La Roma fa luce sull'infortunio di Diego Perotti: "Lesione al retto femorale, tempi di recupero tra 45 e 60 giorni".

Brutte notizie per la dall'infermeria. L'infortunio muscolare occorso a Diego Perotti alla vigilia del match col si è rivelato più serio del previsto, come confermato in una nota ufficiale dal club giallorosso.

"Diego Perotti ha effettuato questa mattina dei controlli strumentali in seguito a un infortunio riportato nella giornata di sabato. Gli esami hanno evidenziato una lesione miotendinea al retto femorale sinistro ".

Fonseca perderà il fantasista argentino per circa 2 mesi, ritrovandosi costretto a rinunciare a quello che nelle sue idee rappresentava l'erede di El Shaarawy sull'out sinistro del 4-2-3-1.

" I tempi di recupero sono stimati tra i 45 e i 60 giorni . Il calciatore ha già iniziato le necessarie terapie".

Da capire ora come la Roma sopperirà all'assenza di Perotti: contro il Genoa è stato impiegato Kluivert, ma il mezzo passo falso interno al debutto (3-3) potrebbe portare il tecnico portoghese a varare altre soluzioni.