Perisic lancia segnali all'Inter: flop al Tottenham, due condizioni per il ritorno

Appena un goal realizzato e niente coppe europee con gli Spurs nella prossima stagione: il croato spinge per il ritorno in nerazzurro.

Un legame forte. Gioie e dolori vissuti insieme. Quella fiamma che non si è mai spenta e che induce alla forte tentazione di un ritorno. L’amore tra Ivan Perisic e l’Inter non è mai scemato del tutto.

Nonostante l’addio arrivato un anno fa, dopo aver deciso la finale di Coppa Italia contro la Juventus ai supplementari con una doppietta, il croato e il club nerazzurro non hanno mai archiviato definitivamente un pezzettino della loro storia, che li ha visti insieme per sei stagioni.

La presenza a San Siro in occasione dell’Euroderby di ritorno in Champions League contro il Milan e l’esultanza attraverso i canali social dopo la vittoria della Coppa Italia di una settimana fa contro la Fiorentina lo confermano: Perisic non ha mai dimenticato l’Inter e in fondo - nemmeno troppo velatamente - spera di tornare all'ombra della Madonnina.

La stagione con il Tottenham si è conclusa con la delusione della mancata qualificazione alle coppe europee con l’ottavo posto alle spalle dell’Aston Villa.

Un risultato deludente per gli Spurs, passati da Conte a Stellini fino a Ryan Mason, e per lo stesso Ivan Perisic, che non è riuscito ad incidere quanto immaginava e sperava.

Getty Images

Il croato ha collezionato, infatti, appena un goal in 44 presenze tra Premier League, Champions League, FA Cup e League Cup. Troppo poco per chi era abituato a ben altri standard, come dimostrano i numeri dell’esperienza all’Inter, quella della definitiva esplosione e maturità calcistica, con 55 reti e 49 assist in 254 gare.

Perisic continua a lanciare messaggi di vicinanza all’Inter. Il croato sarà in tribuna anche a Istanbul in occasione della finale di Champions League del 10 giugno contro il Manchester City, un altro - l’ennesimo - segnale indirizzato alla sua ex squadra.

Secondo alcune indiscrezioni la stagione opaca al Tottenham, l’addio di Antonio Conte e la mancata qualificazione alle coppe europee stanno spingendo Ivan Perisic ad un pressing per tornare a Milano, sponda nerazzurra, già dalla prossima estate.

Un’ipotesi difficile ma non impossibile nel caso in cui Robin Gosens dovesse lasciare il sodalizio meneghino.

Getty Images

Solo un’idea al momento ma che potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane, a patto che i vari pezzi di un puzzle, che riguarda non solo il futuro del tedesco ma anche l’aspetto economico con le richieste di Tottenham e calciatore stesso, si incastrino.

Due condizioni che se dovessero verificarsi porterebbero all'avventura numero tre di Ivan Perisic con la maglia dell'Inter dopo le prime due, intervallate dall'esperienza al Bayern Monaco nell’annata 2019/2020.