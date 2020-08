Perisic può tornare all'Inter: Conte lo vede come attaccante

Il Bayern Monaco non sembra intenzionato a riscattare Perisic che, se non dovessero arrivare nuove offerte, potrebbe restare all'Inter.

Si prospetta un clamoroso ritorno all' . Il infatti, nonostante il trionfo in , non sembra intenzionato a sedersi intorno a un tavolo per discutere del riscatto di Ivan Perisic.

Nel caso in cui i due club non troveranno un accordo quindi il croato rientrerà a Milano dove, un po' a sorpresa, potrebbe rimanere per restare a disposizione di Conte.

Secondo quanto riporta 'Sky Sport' d'altronde il tecnico nerazzurro non ha chiuso del tutto le porte di Appiano Gentile a Perisic, ma la sua idea sarebbe quella di cambiare ruolo al croato: da esterno a punta.

Perisic insomma completerebbe la batteria di attaccanti dell'Inter e si giocherebbe il posto con Lautaro Martinez, Lukaku e Alexis Sanchez.

Diverso invece il discorso per quanto riguarda l'altro cavallo di ritorno Nainggolan. Il belga, specie se i nerazzurri riusciranno finalmente a coronare il sogno Vidal, è destinato a lasciare nuovamente l'Inter col di Di Francesco che resta particolarmente interessato.