Perisic ha lasciato un vuoto: l'Inter aspetta Gosens

I nerazzurri devono ritrovare certezze sulla fascia sinistra dopo la cessione del croato. Grande attesa per vedere Gosens a pieno regime.

La fascia sinistra sembra il reparto di campo che sembra dare maggiori grattacapi a Simone Inzaghi. Il tecnico dell'Inter ha fin qui ricevuto rinforzi in quasi tutte le zone nevralgiche di campo, tranne l'out mancino.

Già dalle amichevoli pre-campionato si è notato come da quella parte del campo l'Inter soffra maggiormente le incursioni degli avversari.

Ma non è solo un discorso che riguarda la fase difensiva, dato che anche in modalità propositiva la squadra nerazzurra fa difficoltà a proporre gioco sulla sinistra.

Il buco lasciato in eredità da Ivan Perisic si sta rivelando più largo del previsto. A Inzaghi manca un calciatore dello spessore del croato e fin qui gli esperimenti messi in atto per sopperire alla sua mancanza non stanno dando gli effetti sperati.

Nelle amichevoli contro Lione, Lens e Monaco si sono alternati in quel ruolo Dimarco e Gosens, ma addirittura il tecnico interista ha schierato dal 1' Lazaro (recentemente ceduto in prestito al Torino) e ha provato a lanciare il giovane Mattia Zanotti.

La dirigenza dell'Inter è però convinta di avere già in casa il calciatore che non farà rimpiangere Perisic. Si tratta di Robin Gosens, arrivato lo scorso gennaio ad Appiano Gentile.

Il suo ingresso nelle gerarchie nerazzurre è avvenuto più lentamente del previsto. Il tutto a causa di un ritardo nella condizione fisica figlio di un infortunio che dal settembre 2021 lo ha tenuto fuori dal campo più a lungo del previsto.

Il tedesco si è già preso un pezzo di cuore dei tifosi nerazzurri segnando nel derby di ritorno di Coppa Italia, trofeo poi vinto dall'Inter.

Ma adesso deve dimostrare di essere il calciatore devastante che mezza Europa ha imparato a conoscere ai tempi dell'Atalanta di Gasperini. Altrimenti a Inzaghi resterà una spina nel fianco. Sinistro.