Perisic è tornato super al Bayern: l'Inter pensa ad un suo ritorno

Inter e Bayern a breve torneranno a parlarsi per il futuro di Perisic. Conte adesso sembra disposto ad inserirlo nel suo progetto.

Quando dodici mesi fa è approdato al con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro, l’avventura di Ivan Perisic all’ sembrava definitivamente conclusa.

L’esterno croato era reduce da una stagione sottotono e tutto lasciava pensare che il suo potesse essere di fatto un addio. Oggi in realtà le cose sono cambiate e, complice anche un’annata giocata a buonissimi livelli, il club nerazzurro sta pensando di puntare nuovamente su di lui.

Secondo quanto riportato da ‘Sky’ infatti, qualora il Bayern decidesse di non riscattarlo a titolo definitivo, Perisic potrebbe fare ritorno a Milano per restarci. Antonio Conte , dopo aver dato il via libera alla sua cessione un anno fa, adesso sarebbe pronto a riconsiderare la posizione del croato all’interno del suo progetto.

Altre squadre

A maggio il Bayern aveva deciso di non far valere l’opzione di riscatto a suo favore, ma il giocatore ha comunque deciso di chiudere l’annata in Baviera e di restare quindi fino ad agosto, dimezzandosi tra l’altro l’ingaggio. Un gesto che a Monaco è stato molto apprezzato e tra l’altro lo stesso Peric si sta dimostrando elemento estremamente prezioso in , visto che è stato tra i migliori in assoluto contro il (suo il goal del momentaneo 2-1).

Bayern ed Inter si parleranno di nuovo al termine della Champions al fine di capire se ci saranno i margini per una sua permanenza in . Il club tedesco potrebbe puntare ad un riscatto a cifre inferiori a quelle inizialmente pattuite, ma in caso di mancato accordo il futuro dell’esterno croato sarà di nuovo tinto di nerazzurro.