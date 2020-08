Pereyra può ripartire dalla Serie A: Sassuolo ed Udinese sulle sue tracce

Dopo quattro stagioni vissute al Watford, Pereyra potrebbe tornare in Italia. Il centrocampista ex Juventus è nel mirino di Sassuolo ed Udinese.

Conosce già alla perfezione la , visto che in passato ha vestito le maglie di e ed ora, dopo quattro stagioni vissute in al , il suo futuro potrebbe essere nuovamente in .

Roberto Pereyra potrebbe essere tra i protagonisti della sessione estiva di calciomercato, visto che la retrocessione degli ‘Hornets’ in Championship rende quanto mai complicata una sua permanenza. Per il centrocampista argentino gli estimatori di certo non mancano e, se nei giorni scorsi si è parlato soprattutto dell’interesse dell’Udinese (in questo caso si tratterebbe ovviamente di un clamoroso ritorno), adesso c’è un’altra società che l’ha messo nel suo mirino: il .

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’ infatti, il club neroverde ha individuato proprio nel ‘Tucu’ uno dei possibili rinforzi da mettere a disposizione di Roberto De Zerbi. Pereyra sarebbe un elemento capace di garantire non solo un’ottima dose d’esperienza, ma anche grande duttilità visto che può agire sia da esterno, che da trequartista o da mediano.

Pereyra, classe 1991, è cresciuto calcisticamente nel River Plate e, dopo essersi imposto con l’Udinese, ha fatto ottime cose anche con la Juventus (squadra con la quale ha vinto due Scudetti, due Coppe Italia ed una ), prima di iniziare la lunga parentesi inglese con il Watford.