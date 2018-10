Pereyra a Goal: "Pogba farà la storia, Juventus sfortunata"

L'ex bianconero Roberto Pereyra parla in esclusiva a Goal del suo passato alla Juventus e dell'amico Paul Pogba, in grande difficoltà a Manchester.

Tar i tanti giocatori passati alla Juventus in questo decennio, e dunque capace di vincere almeno uno Scudetto con Madama bianconera, c'è anche il Tucumano. Roberto Pereyra. Centrocampista ex Udinese, ora al Watford, l'argentino ha parlato in esclusiva a Goal riguardo il suo passato bianconero.

Nella chiaccherata con Goal, Pereyra ha fatto il punto su due difficoltà. Quelle attuali dell'ex compagno Pogba, con il quale ha vinto cinque titoli nel biennio alla Juventus, nonchè quelle di Madama nelle finali di Champions League. Difficoltà che il Tucu ha vissuto contro il Barcellona.

"Pogba è un grande giocatore, non è in discussione" le parole di Pereyra a Goal. "Ho giocato con lui e ha qualità impressionanti, non da calciatore qualsiasi. E’ vero che alla Juventus ho fatto molto bene e adesso fa un po' di fatica a Manchester, ma si riprenderà presto. Credo da qui ai prossimi anni, se continuerà allo United, farà la storia".

Di certo non è scoccato l'amore tra Pogba e Mourinho e il loro rapporto sembra sempre più complicato: "Non so che problemi ci siano, ma quando ci siamo parlati mi ha detto che sta bene a Manchester. Poi ci saranno altre cose, ma non penso nulla di grave".

Passiamo alla sua ex Juventus, lasciata nel 2016: "Sono stati due anni molto belli per me, credo sia stata la mia esperienza più importante in Europa. Ho imparato molte cose, giocato con grandi giocatori in un grande club. Ho imparato un tipo di mentalità e professionalità importanti, non credo sia una cosa comune a tutti i club europei".

La Juventus è una big assoluta, ma ha perso tutte le ultime finali di Champions giocate. Compresa quella del 2015, quando Pereyra era in squadra: "E' stata dura, ma ero contento per aver raggiunto subito questo traguardo. Avevamo vinto tutto, mancava solo quel trofeo. Ho giocato venti minuti e abbiamo dato tutto, peccato".

"Cinque finali perse di seguito? Credo ci sia un po' di sfortuna" ha concluso Pereyra riguardo la Juventus e la sua maledizione in Champions League. "Quel club ha una mentalità che poche hanno in Europa, magari è mancata un po' di concentrazione, la giocata improvvisa per ribaltare la partita. Contro le grandi squadre non puoi regalare nulla". Appuntamento a maggio 2019.