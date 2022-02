Perchè su DAZN appare un codice? Il significato di numeri e lettere sullo schermo

I più attenti avranno sicuramente fatto caso a dei numeri sullo schermo durante le partite trasmesse da DAZN. Nei match di Serie A, B e del resto delle competizioni calcistiche tramesse dall'emittente, appare all'improvviso un codice seriale sullo schermo.

La serie di numeri, ma anche lettere, in ogni partita trasmessa su DAZN, non appare causa errore improvviso: si tratta invece di qualcosa di programmato per contrastare la pirateria.

COSA SONO I NUMERI SULLO SCHERMO?

Il codice seriale presente per qualche secondo nelle gare trasmesse da DAZN è di fatto un codice anti-pirateria. Si tratta di una stringa di numeri e lettere utile a verificare i dispositivi collegati allo streaming, associata all'abbonamento di ogni singolo utente.

L'articolo prosegue qui sotto

La sequenza di numeri e lettere nello schermo durante le gare su DAZN consente di identificare velocemente l'abbonato: si tratta dunque di un codice diverso per ogni utente collegato ad una delle partite trasmesse dall'emittente che si è assicurata i diritti della Serie A.

A COSA SERVE IL CODICE ALFANUMERICO SU DAZN?

Se un utente dovesse provare a ritrasmettere illegalmente una qualsiasi gara disponibile in diretta su DAZN, sia in contemporanea, sia al termine della stessa, il codice permetterebbe di risalire all'abbonamento, così da procedere all'identificazione dell'utente e alla disattivazione dello stesso.

Il 'timbro' sullo schermo non è un codice di errore, ma un modo per contrastare l'eventuale riproduzione dei contenuti di Dazn su altri siti.