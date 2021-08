Perché Ronaldo non gioca e va in panchina in Udinese-Juventus?

Cristiano Ronaldo non gioca e si siede in panchina in Udinese-Juventus: il motivo dell'esclusione dell'attaccante portoghese dai titolari bianconeri.

Cristiano Ronaldo non è presente nella formazione titolare della Juventus in occasione della sfida contro l'Udinese alla 'Dacia Arena', valida per il primo turno della Serie A 2021/2022. Il calciatore portoghese non figura nella lista dell'undici di partenza scelto da Massimiliano Allegri per il debutto stagionale.

Ronaldo è nell'elenco dei calciatori a disposizione dell'allenatore livornese e che possono subentrare a gara in corso. Il portoghese parte, infatti, dalla panchina nel debutto stagionale dei bianconeri.

PERCHE' CRISTIANO RONALDO NON GIOCA TITOLARE CONTRO L'UDINESE

Cristiano Ronaldo parte dalla panchina nella sfida tra Udinese e Juventus. Il portoghese ha chiesto di non scendere in campo per non rischiare infortuni e privarsi possibili opportunità di mercato a pochi giorni dalla chiusura della finestra estiva, fissata per il 31 agosto. Una richiesta accolta dall'allenatore bianconero, che ha schierato la coppia Morata-Dybala dall'inizio.

Un fulmine a ciel sereno dopo le dichiarazioni di Allegri, che in conferenza stampa alla vigilia del match di Udine aveva assicurato la permanenza di Ronaldo in bianconero.

"La sua volontà di andare via non c’è mai stata e si è sempre allenato bene. A me ha detto che vuole restare alla Juventus" le parole dell'allenatore bianconero.