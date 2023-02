Perché ha giocato Ochoa e non Sepe in Salernitana-Monza: chi è il titolare

A sorpresa, domenica Ochoa si è ripreso il posto scalzando Sepe. La spiegazione di Sousa: "Veloce sul breve, ci servivano le sue caratteristiche".

Ore 14 circa di una normale domenica pomeriggio. La Salernitana annuncia la formazione ufficiale che sfiderà il Monza nell'unica gara delle 15 e lascia un po' tutti di sorpresa. Perché all'improvviso, quasi dal nulla, tra i pali compare di nuovo Guillermo Ochoa. Mentre Luigi Sepe si riaccomoda in panchina.

Sorpresa delle sorprese. Perché Sepe era stato il titolare delle due precedenti partite, in casa del Verona e poi all'Arechi contro la Lazio. Entrambe perse, sì, ma senza poter attribuire grosse colpe all'ex portiere del Napoli. Bravo, anzi, a evitare il tris laziale di Luis Alberto ipotizzando lo spagnolo dal dischetto.

Eppure contro il Monza ha giocato di nuovo Ochoa, il portiere preso a gennaio proprio per mettere una pezza all'assenza dell'infortunato Sepe. Una sorta di alternanza impazzita che in realtà i propri frutti li ha dati, se è vero che il numero uno della nazionale messicana se l'è cavata benissimo: non ha preso goal e alcuni li ha pure evitati, su Ciurria, Mota Carvalho e Colpani.

PERCHÉ OCHOA TITOLARE E NON SEPE

Però la domanda rimane: ma perché, dopo che Sepe aveva giocato due partite da titolare, Paulo Sousa ha scelto nuovamente Ochoa? Un punto interrogativo bello grosso, in quanto il ruolo del portiere è il più delicato possibile: normalmente esiste un titolare ed esiste un dodicesimo. E così è stato proprio il portoghese, in conferenza stampa dopo la partita, a spiegare il motivo della propria scelta.

"Memo è molto veloce sul breve: dovendo mantenere la pressione alta, oggi ci servivano le sue caratteristiche contro un avversario che triangola così rapidamente".

In sostanza, questioni puramente tattiche. Ed è per questo che il ballottaggio Ochoa-Sepe in vista delle prossime partite sembra essere apertissimo.

OCHOA O SEPE: CHI È IL TITOLARE DELLA SALERNITANA

La Salernitana giocherà ora domenica 5 marzo contro la Sampdoria, al Ferraris. Una sorta di scontro salvezza, pur contro un avversario che pare destinato da tempo alla retrocessione in Serie B. E dunque, ancora una volta, Ochoa o Sepe: chi scenderà in campo contro i blucerchiati?

Una questione complessa, dettata da vari fattori e, apparentemente, risolta da Sousa di volta in volta e di weekend in weekend. Come accadeva nella scorsa stagione al PSG, dove ad alternarsi tra i pali erano Keylor Navas e Gigio Donnarumma. Con buona pace di Sepe, che sperava di essersi ripreso il posto nonostante lo strepitoso impatto del collega sulla Serie A.