Perché Lorenzo Pellegrini gioca con una fascia protettiva?

Giallorossi impegnati in casa della Real Sociedad nel ritorno degli ottavi di Europa League: capitan Pellegrini in campo con una fascia protettiva.

Roma impegnata sul campo della Real Sociedad con il dichiarato intento di difendere il 2-0 dell'andata maturato all'Olimpico.

Le reti di El Shaarawy e di Kumbulla hanno di fatto indirizzato il discorso qualificazione, ponendo i giallorossi in evidente posizione di vantaggio.

All'Anoeta, José Mourinho è stato costretto a fare i conti con la deviazione last minute di Matic, fermato da noie intestinali, mentre il suo posto all'interno dell'undici romanista l'ha trovato il capitano Lorenzo Pellegrini.

Il numero 7 giallorosso, però, è sceso in campo con una vistosa fasciatura sul capo.

PERCHE' PELLEGRINI GIOCA CON LA FASCIA PROTETTIVA?

Lorenzo Pellegrini è sceso in campo a San Sebastian con una fascia protettiva a causa di un duro colpo alla testa incassato nella gara d'andata contro gli spagnoli.

Pellegrini, infatti, era rimasto vittima di un violento, quanto fortuito, scontro di gioco con Zubeldia.

Il giocatore giallorosso è stato costretto ad abbandonare il campo e, portato in ospedale, ha trascorso una notte in osservazione dopo essersi sottoposto ad una TAC che fortunatamente non ha evidenziato complicazioni.

Tuttavia al calciatore sono stati applicati ben 30 punti di sutura di cui 4 interni. Motivazione che l'ha obbligato a scendere in campo - oltre che con un vistoso cerotto sulla fronte - con una fascia, onde evitare ulteriori colpi dopo il grande spavento di sette giorni fa.