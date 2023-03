Kit inedito per la Cremonese nel match contro il Monza: il club grigiorosso è sceso in campo con una divisa senza nomi sul retro.

Divisa speciale per la Cremonese in occasione del match sul campo del Monza all'U-Power Stadium.

I grigiorossi sono scesi in campo non con la tradizionale maglia a strisce, bensì con una divisa inedita, di colore bianco e bordata di lilla sulle maniche e sul colletto.

Un kit piuttosto 'particolare', caratterizzato dall'assenza dei loghi sul fronte e, soprattutto dei nomi sul retro. Una scelta inusuale per celebrare una ricorrenza decisamente importante.

PERCHE' LA CREMONESE GIOCA SENZA NOMI SULLE MAGLIE

La Cremonese gioca il match di campionato contro il Monza senza nomi sulle maglie per celebrare il 120° anniversario di fondazione del club.

Per questo motivo il club lombardo ha deciso di rispolverare una maglia che si ispira alle origini della vecchia divisa da trasferta che il club di Cremona utilizzava in passato, come spiegato dal club attraverso un comunicato.

Una versione decisamente 'vintage', con il bianco a fare da tonalità dominante, spezzato solamente dal lilla in prossimità di maniche e colletto, senza - appunto - loghi e nomi, ma con il solo numero sul retro.

" Si ispira alle origini la maglia away che la Cremonese vestirà nella trasferta di Monza, in programma sabato 18 marzo. Il kit del 120° anniversario del club, confezionato dal partner tecnico Acerbis, è un chiaro richiamo alla prima storica divisa della Cremo: maglia bianca con colletto e bordi lilla, pantaloncini e calzettoni neri; completo nero con colletto della maglia e bordi lilla per il portiere.

Sul petto, come vuole la tradizione, non compariranno né il logo Usc né gli sponsor di maglia; sul dorso, invece, sarà presente il solo numero, senza la personalizzazione con il cognome del calciatore. Ad arricchire il tutto, la patch interna con la scritta: Seria A 2022-23, Monza-Cremonese 27a giornata".