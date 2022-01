Perché Inter e Milan giocano entrambe in casa nella 23ª giornata

Non è un errore e no, non avete visto male: sia Inter che Milan giocano in casa le rispettive gare valide per la ventitreesima giornata di Serie A.

I nerazzurri contro il Venezia, i rossoneri contro la Juventus: entrambe le formazioni, però, a San Siro, a distanza di qualche ora.

Perché Inter e Milan giocano entrambe in casa? I motivi e i retroscena relativi a uno degli eventi inediti di questo campionato.

INTER E MILAN IN CASA A DISTANZA DI UN GIORNO

Premettiamo, come già accennato, che non si tratta di un errore nella compilazione dei calendari, né di un effetto del calendario asimettrico.

Inter e Milan giocano entrambe in casa la ventitreesima di Serie A per motivi relativi alle Nazionali: all'andata, questa giornata era la settima, e i nerazzurri e i rossoneri furono costretti a giocare fuori casa per "liberare" San Siro in vista delle fasi finali di UEFA Nations League.

Per questo, Inter e Venezia giocano rispettivamente il 22 gennaio e il 23 gennaio contro Venezia e Juventus.

Si tratta, comunque, di un episodio con dei precedenti: l'ultimo risale alla stagione 2019/20, quando accadde una cosa simile, ma con Roma e Lazio, costrette a giocare entrambe in casa l'ultima del girone d'andata (Lazio-Napoli e Roma-Juventus in programma l'11 e il 12 gennaio 2020) per disputare le rispettive gare dell'ultima giornata di campionato fuori casa e "cedere" l'Olimpico alla UEFA per gli Europei del 2020, poi rimandati al 2021.