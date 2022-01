Inter-Venezia: perché la squadra nerazzurra ha i nomi in cinese

A San Siro si gioca: nonostante le incognite relative ai casi di positività al Covid nel Venezia, la gara tra l'Inter e i lagunari viene disputata regolarmente.

Il match, valido per la ventitreesima giornata di Serie A, è il secondo del sabato e rappresenta un confronto che a Milano manca da diversi anni.

La formazione di Simone Inzaghi, capolista del campionato, scende in campo con la consueta maglia nerazzurra, ma in edizione speciale con i nomi scritti in cinese: perché questa scelta? Riepiloghiamo insieme le motivazioni.

INTER-VENEZIA: NERAZZURRI CON I NOMI IN CINESE

L'Inter in campo contro il Venezia con i nomi in caratteri cinesi per celebrare il Capodanno cinese, in programma il prossimo martedì 1 febbraio.

L'articolo prosegue qui sotto

Non è la prima volta che il club nerazzurro sposa quest'iniziativa: anche nelle scorse stagioni i giocatori avevano indossato una casacca con i nomi scritti in cinese.

INTER-VENEZIA, GRAFFIO SUI NUMERI: IL MOTIVO

Oltre ai nomi scritti in caratteri cinesi, nelle maglie dell'Inter è presente un vistoso "effetto graffio" nel font dei numeri, particolare non passato inosservato.

La scelta, anche in questo caso, è rivolta al Capodanno cinese: questo sarà l'anno della tigre, per questo motivo i numeri saranno "graffiati".