Perché il portiere del Galles Hennessey è stato espulso?

Il portiere del Galles è stato espulso dopo un brutto fallo ai danni di Taremi: prima il giallo, poi il rosso in seguito all'on field review.

Finale di gara dalle forti emozioni quello tra Galles e Iran. Nel match valevole per la seconda giornata del girone B dei Mondia, il portiere del Galles Wayne Hennessey è stato espulso all'86'.

Il portiere gallese, intervenuto in chiaro ritardo travolgendo Taremi lanciato in campo aperto, è stato inizialmente ammonito per poi ricevere - in seguito all'on field review del direttore di gara - il rosso che ha costretto al nazionale di Page a giocare gli ultimi minuti di partita con l'uomo in meno. Il ct gallese, costretto a correre ai ripari, ha sostituito l'ex juventino Aaron Ramsey inserendo il secondo portiere Ward, poi superato in pieno recupero - per due volte - dalle reti decisive di Chesmi e Rezaeian.

Hennessey, oltre a essere il primo calciatore espulso nel corso di questi Mondiali, diventa il terzo portiere a essere espulso nella storia dei Mondiali: prima di lui era successo soltanto a Itumeleng Khune del Sudafrica contro l'Uruguay nel 2010 e a Gianluca Pagliuca contro la Norvegia nel 1994.

PERCHE' IL PORTIERE DEL GALLES HENNESSEY E' STATO ESPULSO?

Hennessey è stato espulso a causa dell'intervento evidentemente scomposto nei confronti di Taremi, avvenuto in un frangente nel quale l'attaccante iraniano si stava involando verso la porta. Sanzionato inizialmente con un giallo, la revisione al VAR ha spinto l'arbitro a cambiare la sua decisione optando per l'espulsione.