Perché il Milan ha venduto Cutrone? Era considerato all'apice

Cutrone è stato ceduto ufficialmente al Wolverhampton, suscitando non poche polemiche: per il Milan era già arrivato al top del suo potenziale.

La cessione di Patrick Cutrone al Wolverhampton è stata accolta con parecchia delusione dai tifosi del , che consideravano l'attaccante come uno dei possibili perni del futuro.

Perché vendere Cutrone? La motivazione pare essere puramente di carattere tecnico: secondo 'Sky Sport', infatti, Boban e Maldini hanno concordato sul fatto che Cutrone sia già arrivato all'apice del suo potenziale.

In sostanza la dirigenza rossonera, a differenza dei tifosi, non considerava Cutrone come un talento sul quale investire a lungo termine: meglio cederlo adesso quindi, ottenendo così una grossa plusvalenza da poter sfruttare per l'acquisto di nuovi giocatori.

Su tutti Rafael Leao, che secondo le considerazioni fatte dal Milan ha un potenziale sicuramente maggiore rispetto a Cutrone, nonostante l'età sia praticamente la stessa (20 anni il portoghese, 21 l'italiano).

Questione di punti di vista e di scelte che solo alla lunga si potranno considerare giuste o sbagliate. Sarà una sfida per Cutrone, che proverà a far ricredere il Milan, e una scommessa da vincere per il Milan stesso che nei progetti per il futuro gli ha preferito Leao.