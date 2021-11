Perchè Benzema gioca sempre con la mano fasciata?

E' uno degli attaccanti più importanti del terzo millennio, bomber e trascinatore del Real Madrid, capace di vincere tutto con i Blancos. Attaccante letale, Karim Benzema è diventato protagonista assoluto del club spagnolo dopo l'addio di Cristiano Ronaldo. Ora gli occhi sono puntati su di lui.

Non solo le giocate da fuoriclasse del goal per Benzema, ma anche un ulteriore motivo per cui gli occhi dei tifosi indugiano su di lui: da anni, infatti, l'ex attaccante del Lione gioca con la mano destra fasciata. Una costante che ha precisa motivazione.

LA FASCIA ALLA MANO DI BENZEMA

Benzema non indossa la fascia nella vita privata e neanche in allenamento. Neanche nel riscaldamento pregara. Eppure, quando scende in campo con il Real Madrid e la Francia ha sempre la mano destra fasciata. La storia inizia nel gennaio 2019, in uno scontro con Marc Bartra.

Il contrasto con l'esterno del Betis causò la frattura del dito mignolo della mano destra di Benzema, portando il giocatore a scegliere tra l'operazione con conseguente stop di due mesi, o conferma in campo. Benzema ha scelto di fasciare la mano per evitare peggioramenti.

L'intervento è stato continuamente rimandato da parte di Benzema, che non vuole rimanere fermo per così tanto nè durante la stagione, nè in estate, visti i tanti impegni con la Francia, ora che è tornato a farne parte, e la preseason anno dopo anno con il Real Madrid,

Benzema ha subito un altro colpo alla mano nel 2020, costringendolo a mantenere la fasciatura, divenuta ormai tradizione e quasi portafortuna, considerando l'esplosione definitiva di goal, che lo hanno reso Re sia in termini di goal, sia per quanto riguarda gli assist. L'operazione è ormai rimandata da tre anni: per essere sempre a disposizione.

Nello specifico la fascia utilizzata da Benzema è un nastro kinesiologico, utilizzato da diversi atleti per problemi di questo genere. Il taping, infatti, corregge, contiene o migliora i movimenti articolari, muscolari e dei legamenti affinchè per evitare movimenti non necessari e di conseguenza il dolore.