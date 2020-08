Pepe Reina lascia il Milan: pronto un biennale con la Lazio

Secondo 'Sky Sport', il portiere spagnolo si libererà dal Milan per poter firmare poi un contratto di due anni con i biancocelesti.

Un anno e mezzo in rossonero, poi metà stagione in prestito all' , giusto il tempo di conquistare una salvezza quasi insperata. Ora un'altra avventura in : Pepe Reina ha scelto la .

Il portiere spagnolo, secondo quanto riportato da 'Sky Sport', si unirà ai biancocelesti nelle prossime ore. Firmerà un contratto biennale. Sarà la terza maglia 'italiana' dopo quelle di e .

In biancoceleste Reina avrà l'occasione di giocarsi un posto da titolare con Strakosha, portando esperienza in spogliatoio dall'alto dei suoi quasi 38 anni, con una bacheca piena di successi.